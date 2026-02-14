Last-Minute-Elfmeter! LASK wendet Pleite in Ried ab

Der LASK hat am Samstag in letzter Sekunde die erste Niederlage seit dem Amtsantritt von Trainer Dietmar Kühbauer vermieden.

Die Linzer retteten bei der SV Ried durch einen Elfmeter von Moses Usor in der 103. Minute ein 1:1. Ried war durch Antonio van Wyk (36.) in Führung gegangen. Der LASK übernahm nach dem 13. Pflichtspiel ohne Pleite zumindest bis Sonntag die Spitze der ADMIRAL Bundesliga, Ried schob sich an die sechste Stelle.

Den ersten Aufreger bekamen die 7.300 Fans in der ausverkauften Arena in der siebenten Minute zu sehen, als ein Tor von LASK-Stürmer Samuel Adeniran wegen Abseits aberkannt wurde. Danach entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, in der die Rieder immer wieder Nadelstiche setzen konnten. LASK-Goalie Lukas Jungwirth musste bei Schüssen von Kingstone Mutandwa (14.) und Nicolas Bajlicz (25.) eingreifen und war bald danach geschlagen. Nach einer Freistoßflanke von Yusuf Maart und einer kurzen Kopfballabwehr von Adeniran zog Van Wyk volley ab.

LASK bleibt unter Kühbauer ungeschlagen

Kurz vor der Pause wurde es noch einmal turbulent: Ried-Keeper Andreas Leitner verfehlte eine Freistoßflanke von Sascha Horvath, der Ball klatschte von der Stange wieder ins Feld, Ried lancierte einen Konter und Van Wyk tauchte alleine vor Jungwirth auf, scheiterte jedoch am Tormann (45.).

Nach dem Seitenwechsel agierte der LASK deutlich druckvoller und erarbeitete sich eine Vielzahl an Chancen. Ein Schuss von Horvath verfehlte nur knapp das Ziel (48.), Xavier Mbuyamba knallte den Ball aus kurzer Distanz an die Latte (55.). Sasa Kalajdzic fand aus wenigen Metern in Leitner seinen Meister (58.), Kasper Jörgensen traf das Außennetz (63.) und Adenirans Schuss aufs lange Eck wurde von Leitner entschärft (72.).

Von den Riedern war in der zweiten Hälfte in der Offensive nur noch wenig zu sehen. Die Innviertler waren nahe dran, den Vorsprung über die Zeit zu bringen, doch dann fiel Bajlicz der Ball nach einem Corner an die Hand. Schiedsrichter Christian-Petru Ciochirca entschied nach Begutachtung der Videobilder auf Elfmeter, den der eingewechselte Usor mit der letzten Aktion des Spiels verwandelte. Damit ist der LASK weiterhin seit dem 0:1 beim WAC am 27. September 2025 ungeschlagen.

Alle Tore:

Tor – 1:0 Antonio Van Wyk (36.)

Tor – 1:1 Moses Usor (90.+13/Elfmeter)

(APA/Red.)

Bild: GEPA