Last-Minute-Elfmeter: Posch und Atalanta unterliegen bei Brügge

ÖFB-Verteidiger Stefan Posch muss mit seinem neuen Club Atalanta Bergamo um den Einzug ins Champions-League-Achtelfinale bangen.

Der Europa-League-Sieger musste sich im Play-off-Hinspiel am Mittwoch beim belgischen Fußball-Meister Club Brügge nach einem späten Elfmeter-Gegentor mit 1:2 (1:1) geschlagen geben. Posch war in seinem ersten CL-Spiel für „La Dea“ bis zur 71. Minute im Einsatz, agierte aber nicht fehlerfrei. Das Rückspiel steigt nächsten Dienstag in Bergamo.

Brügges Führungstreffer ging ein schwacher Pass von Isak Hien auf Posch voraus, den Chemsdine Talbi abfing und danach den Torschützen Ferran Jutgla bediente (15.). Posch hatte sich beim Zuspiel ebenfalls nicht ideal verhalten, sondern vom Ball wegbewegt. Der Steirer, erst vor zehn Tagen mit Kaufoption vom Ligarivalen Bologna ausgeliehen, begann sein drittes Pflichtspiel für Atalanta ungewohnt auf der halblinken Position in der Dreierabwehr, wechselte Mitte der ersten Hälfte aber auf seine angestammte rechte Seite.

Der Ausgleich gelang Mario Pasalic kurz vor der Pause per Kopf (41.). Der Tabellendritte der italienischen Serie A war in der zweiten Hälfte dem Siegestreffer näher. Dieser fiel aber auf der Gegenseite aus einem umstrittenen Strafstoß, den der eingewechselte Gustaf Nilsson verwertete (94.). Hien hatte Nilsson in einem Zweikampf im Strafraum mit der Hand im Gesicht getroffen.