Last-Minute-Niederlage: Arnautovic verliert mit Bologna gegen Cagliari

Am Dienstagabend setzte es für ÖFB-Legionär Marko Arnautovic und den FC Bologna buchstäblich in letzter Sekunde eine 1:2-Niederlage gegen Cagliari Calcio. Der Abstiegskandidat erzielte den Siegtreffer in der 93. Minute. Es war die vierte Niederlage für Bologna in den letzten fünf Partien.

Die Gäste aus Bologna gingen durch Riccardo Orsolini (54.) in Führung, Leonardo Pavoletti gelang der Ausgleich für Cagliari in der 71. Minute. Gaston Pereiro fixierte dann in der Nachspielzeit den Sieg für den Abstiegskandidaten von Sardinien. Arnautovic war bei Bologna über die vollen 90 Minuten im Einsatz.

Beitragsbild: Imago