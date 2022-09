Last-Minute-Pleite für Be’er Sheva vor Austria-Duell

via

Niederlage für den Conference-League-Auftaktgegner des FK Austria Wien vor dem direkten Duell (Der Europacup-Donnerstag ab 18 Uhr LIVE auf Sky Sport Austria – streame alle Spiele mit dem SkyX-Traumpass): Hapoel Be’er Sheva unterliegt Maccabi Haifa zuhause mit 1:2.

Die Gastgeber gingen bereits nach zwei Minuten durch Ex-LaLiga-Stürmer Tomer Hemed in Führung. Vor der Halbzeitpause folgte allerdings der Ausgleich durch Omer Atzili per Elfmeter sowie eine gelb-rote Karte für Hapoel-Profi Ramzi Safuri. Die endgültige Entscheidung sollte erst in der Nachspielzeit der zweiten Spielhälfte folgen: Frantzdy Pierrot bescherte dem israelischen Champions-League-Starter den Sieg.

Be’er Shvea liegt nun nach drei Spieltagen auf dem achten Tabellenrang, Haifa ist vor dem CL-Auftakt gegen Benfica Lissabon (Dienstag ab 20.50 Uhr live auf Sky Sport Austria 7 – streame das Spiel mit dem Sky-X-Traumpass) mit drei Siegen Zweiter.

(Red.)

