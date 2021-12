Last-Minute-Pleite: Weimann mit Bristol seit drei Spielen sieglos

Schmerzhafter Jahresabschluss für Andreas Weimann in der englischen Championship: Mit Bristol City unterliegt der ÖFB-Legionär den Queens Park Rangers aufgrund eines Last-Minute-Gegentreffers.

Bei der 1:2-Heimniederlage ging Bristol nach bereits drei Minuten durch Alex Scott in Führung, doch QPR konnte zweimal vor Ende der Spielhälften zuschlagen: Charlie Austin traf unmittelbar vor der Pause per Strafstoß, Yoann Barbet erzielte den Siegestreffer der Londoner Gäste in der 93. Minute. Bei den „Robins“, die ab der 56. Minute in Unterzahl agierten, blieb Weimann ohne Torbeteiligung, sah aber in der zweiten Spielhälfte die Gelbe Karte.

Als 18. befindet sich Bristol nach drei Spielen ohne Sieg im hinteren Tabellenmittelfeld, die Abstiegszone ist jedoch noch acht Punkte entfernt. Am Tabellenende durfte Derby County einen Sieg gegen Stoke City bejubeln, die Elf von Coach Wayne Rooney muss aber nach Punkteabzügen weiterhin auf eine große Aufholjagd für den Klassenerhalt hoffen.

