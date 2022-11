Last-Minute-Remis! Nottingham rettet Punkt gegen Brentford

Tabellenschlusslicht Nottingham Forrest hat am 15. Spieltag der Premier League in letzter Minute eine Niederlage verhindert. Gegen den FC Brentford gab es im „City Ground“ Stadion ein 2:2-Remis.

Morgan Gibbs-White brachte die Gastgeber in der 20. Minute in Führung. Bryan Mbeumo glich per Elfmeter unmittelbar vor der Pause aus (45. + 3). Yoane Wissa traf zur Führung der Gäste, die bis in die späte Schlussphase des Spiels halten sollte. Erst in der Nachspielzeit fiel der Ausgleich, Zanka beförderte den Ball ins eigene Netz (90. + 6).

Bild: Imago