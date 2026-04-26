Last-Minute-Sieg! Admira schreibt im Titelrennen an

Admira Wacker hat in der ADMIRAL 2. Liga ihren Platz im Titelrennen dank eines Last-Minute-Sieges gewahrt.

Die Niederösterreicher siegten am Sonntag zum Abschluss der 27. Runde im Heimspiel gegen Sturm Graz II mit 2:1 (1:1). Filip Ristanic traf in der dritten Minute der Nachspielzeit entscheidend. Der Admira fehlen auf Platz vier liegend damit nun nur noch drei Punkte auf Tabellenführer Austria Lustenau, der am Freitag in Klagenfurt verloren hatte.

Admira schon früh voran

Die Südstädter erwischten einen gelungenen Start, Josef Weberbauer erzielte in der 3. Minute per Volley die Führung. Ein Patzer des routinierten Torhüters Jörg Siebenhandl ebnete den abstiegsbedrohten Grazern nach einer knappen halben Stunde aber den Ausgleich durch Jonas Peinhart (28.).

Als schon alles auf eine Punkteteilung hindeutete, schlug die Admira noch zu. Ein geblockter Schuss kam zu Ristanic, der erfolgreich abschloss. Auf die Elf von Harald Suchard wartet kommenden Samstag ein Schlager beim zweitplatzierten SKN St. Pölten.

(APA) / Bild: GEPA