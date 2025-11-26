Last-Minute-Sieg! Atletico Madrid schlägt Inter

Atletico Madrid besiegt Inter Mailand am 5. Spieltag der UEFA Champions League in letzter Sekunde mit 2:1.

Der Argentinier Julian Alvarez bringt die „Rojiblancos“ früh in Führung. Sein Tor wird zwar aufgrund eines Handspiels in der Entstehung länger gecheckt, bleibt jedoch bestehen.

Nach der Halbzeitpause ist es dann der Pole Piotr Zielinski (54.), der den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Italiener erzielt. Den entscheidenden Last-Minute-Treffer erzielt Jose Maria Gimenez in der dritten Minute der Nachspielzeit.

Die Tore im VIDEO:

1:0 Julián Alvarez (9.)

1:1 Piotr Zielinski (54.)

2:1 José María Giménez (90+3.)

(Red.) / Bild: Imago