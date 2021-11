Last-Minute-Sieg: Frankfurt setzt Liga-Aufholjagd gegen Union fort

Die Aufholjagd von Eintracht Frankfurt in der deutschen Fußball-Bundesliga hält an.

Am Sonntag besiegte die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner Union Berlin im Heimspiel dank eines Treffers von Evan Ndicka in der 95. Minute mit 2:1. Max Kruse hatte zuvor in der 62. Minute per Elfmeter die Führung der Eintracht durch den Schweizer Djibril Sow (22.) egalisiert.

Bei Frankfurt blieb Stefan Ilsanker das Spiel über auf der Ersatzbank, sein Landsmann Martin Hinteregger hatte es trotz einer ausgeheilten Fußprellung noch nicht in den Kader geschafft. Bei den Gästen spielte Christopher Trimmel auf der rechten Seite durch. Die Eintracht ist mittlerweile seit sechs Pflichtspielen ungeschlagen und stieß auf Platz zwölf vor.

