Last-Minute-Sieg: HSV ringt Stuttgart nieder

Der tragische Held Robert Glatzel und ein Last-Minute-Tor von Fabio Vieira haben den Hamburger SV zurück in die Erfolgsspur geschossen.

Gegen einen stark veränderten VfB Stuttgart feierte der HSV beim 2:1 (1:0) einen emotionalen und wichtigen Sieg im Kampf gegen den Abstieg. Die zahnlosen Schwaben verpassten es hingegen, sich in den Spitzenrängen der der Bundesligatabelle festzubeißen – auch, weil sich Trainer Sebastian Hoeneß bei der Aufstellung verzockte.

Startelf-Rückkehrer Glatzel (17.), der kurz nach seinem Treffer verletzt vom Feld musste, erzielte die Führung. Vieira brachte das Volksparkstadion mit seinem ersten HSV-Treffer schließlich zum beben (90.+4). Für Stuttgart war Topstürmer Deniz Undav (54.) als Joker erfolgreich.

Der Aufsteiger aus Hamburg kletterte nach nur einem Punkt aus den vergangenen fünf Spielen endlich wieder nach oben – genauer: Auf den 13. Tabellenplatz, während der VfB im oberen Tabellenmittelfeld hängenbleibt.

(SID) / Bild: Imago