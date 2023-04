Last-Minute-Tor beschert Crystal Palace Sieg gegen Leicester

via

via Sky Sport Austria

Bis zum Schluss hofften die Gäste aus Leicester auf ein Unentschieden, doch ein Last-Minute-Treffer von Jean-Philippe Mateta brachte Crystal Palace den umkämpften Heimsieg!

Trotz einer äußerst dominanten ersten Hälfte der Hausherrren geht es mit einem torlosen Remis in die Halbzeitpause. Nach 56 Minuten dann das erste Tor der Partie – jedoch für die Gäste, Ricardo Pereira bringt Leicester mit 0:1 in Führung. Der Vorsprung hält jedoch nur drei Minuten, Leicester-Goalie Daniel Iversen brachte die Gegner mit einem Eigentor zurück ins Spiel. Lange drückte Crystal Palace auf den Siegestreffer, der schlussendlich in der 94. Minute gelingt. Jean-Philippe Mateta bescherte seinem Team drei wichtige Punkte im Abstiegskampf.

Bild: Imago