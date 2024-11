Last-Minute-Tor: Paderborn stürmt an die Tabellenspitze

Der SC Paderborn hat dank eines Last-Minute-Treffers zumindest vorübergehend die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga übernommen. Die Ostwestfalen setzten sich am Freitagabend in einem ansehnlichen Duell mit dem 1. FC Nürnberg mit 3:2 (1:1) durch. Die Gäste von Trainer Miroslav Klose verpassten den Sprung auf Rang zwei.

Adriano Grimaldi (6.), Raphael Obermair (55., Foulelfmeter) und Calvin Brackelmann (90.+6) trafen für die Paderborner, die bisher nur eines ihrer 13 Saisonspiele verloren haben. Torschütze Grimaldo sah in der Schlussphase wegen eines Ellbogenschlags die Rote Karte (78.). Danilo Soares (8.) und Sturmtalent Stefanos Tzimas (51.) sorgten für die Treffer der Franken. Nach der ersten Niederlage nach fünf Partien verweilt Nürnberg auf Rang acht.

Offensiver Schlagabtausch

Die Mannschaften boten den Zuschauern in Paderborn eine Begegnung mit zahlreichen Highlights. Beide Teams suchten den Weg nach vorne. Das 1:0 durch Grimaldi glich Soares postwendend aus. Auch die Nürnberger Führung im zweiten Durchgang hielt nur wenige Minuten. In der Schlussphase traf Grimaldi seinen Gegenspieler Finn Jeltsch mit dem Ellbogen im Gesicht, der Verteidiger blutete aus der Nase. Die Überzahl konnte Kloses Elf nicht nutzen. Stattdessen jubelte Paderborn spät nach einer Ecke.

(SID) Foto: Imago