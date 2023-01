Last-Minute-Tor rettet Leeds bei Wöber-Debüt ins Wiederholungsspiel

via

via Sky Sport Austria

Leeds United hat beim Debüt von ÖFB-Teamspieler Maximilian Wöber den vorzeitigen Einzug in die 4. Runde des FA Cups verpasst.

Das Team von Trainer Jesse Marsch geriet beim englischen Zweitligisten Cardiff City in der ersten Hälfte mit 0:2 in Rückstand. Nach der Pause gelang Rodrigo (66.) der Anschlusstreffer. In der 94. Minute erzielte der 18-jährige Sonny Perkins den Ausgleich.

Wöber wurde in der 60. Minute eingewechselt und sah in der Nachspielzeit die Gelbe Karte. Leeds muss nun in ein Wiederholungsspiel mit getauschtem Heimrecht.

Der 24-jährige Verteidiger war am vergangenen Dienstag für kolportierte 20 Millionen Euro inklusive möglicher Bonuszahlungen von Red Bull Salzburg nach England gewechselt.

(Red.)

Bild: Imago