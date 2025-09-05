Altach leiht Bayern-Talent aus

Der SCR Altach hat mit Transferschluss in Österreich noch einen Neuzugang bekannt gegeben. Die Vorarlberger leihen Angreifer Gibson Adu von der zweiten Mannschaft des FC Bayern für eine Saison aus.

Der 17-Jährige war im Sommer 2024 für eine niedrige einstellige Millionensumme von der SpVgg Unterhaching zum FC Bayern II gewechselt und wurde anschließend direkt wieder an seinen Ausbildungsverein zurückverliehen.

In der 3. deutschen Liga absolvierte Adu 18 Einsätze für Unterhaching, dabei gelang ihm ein Treffer.

Adu: „Rahmenbedingungen in Altach ideal“

Gibson Adu sagt: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SCR Altach und habe mir zum Ziel gesetzt, möglichst schnell meine ersten Spiele in der Bundesliga zu absolvieren. Die Rahmenbedingungen hier sind ideal für meine Entwicklung und ich bin überzeugt, dass es für mich der richtige Schritt ist. Ich möchte mich schnell ins Team integrieren, hart arbeiten und meinen Beitrag leisten, damit wir gemeinsam erfolgreich sein können.“

Philipp Netzer (Sportdirektor SCR Altach) sagt: „Mit Gibson Adu bekommen wir einen jungen Spieler mit interessanten Anlagen, der schon erste Erfahrungen im Erwachsenenfußball gesammelt hat. Er bringt eine unbekümmerte Spielweise mit und kann im Offensivbereich flexibel eingesetzt werden. Uns ist wichtig, ihm die nötige Zeit für seine Entwicklung zu geben und keine überzogenen Erwartungen aufzubauen. Wir sind überzeugt, dass er sich Schritt für Schritt weiterentwickeln und unser Team mit seiner Art bereichern kann.“

Bild: Imago