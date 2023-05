Last-Minute-Treffer! Basel dreht Halbfinal-Hinspiel in Florenz

Der FC Basel macht in Florenz einen großen Schritt Richtung Conference-League-Finale. Das Team des ehemaligen Sturm-Graz-Trainers Heiko Vogel dreht das Spiel bei der ACF Fiorentina und gewinnt mit 2:1 (0:1).

Florenz bestimmte vor Heimpublikum im Artemio-Franchi-Stadion in der ersten Hälfte über weite Strecken das Spiel. In der 25. Minute besorgte der ehemalige Basler Arthur Cabral per Kopf die Führung für die Italiener, für den Brasilianer war es das siebente Tor in der Conference League. Den Schweizern gelang aber durch einen sehenswerten Alleingang von Andy Diouf (71.) der Ausgleich. In der Schlussphase fanden beide Teams Möglichkeiten vor, der entscheidende Treffer gelang aber Basel. Zeki Amoundi, der kurz zuvor noch eine Chance ausgelassen hatte, setzte in der 92. Minute den Schlusspunkt.

Die TORE im VIDEO

1:0 – Arthur Cabral (25.)

1:1 – Andy Diouf (71.)

1:2 – Zeki Amdouni (90. + 2)

(APA) / Bild: Imago