Last-Minute-Treffer! Hoffenheim rettet Punkt gegen Köln

Zum Abschluss des 21. Spieltags der Deutschen Bundesliga erreichte Hoffenheim gegen Abstiegskandidat 1. FC Köln dank eines Last-Minute-Treffers noch ein Heim-1:1.

In Sinsheim brachte Max Finkgräfe (79.) die Kölner mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung, Andrej Kramaric (94.) glich spät für die Gastgeber aus. Die achtplatzierten Hoffenheimer, bei denen Florian Grillitsch durchspielte, sind nun bereits sieben Partien in Folge ohne Sieg und verpassten den Sprung auf Platz sieben. Köln mit Florian Kainz und Dejan Ljubicic hat als 16. fünf Punkte Rückstand auf den 15. Union Berlin.

(APA/red.) / Artikelbild: Imago