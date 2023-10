Last-Minute-Treffer! Juventus vorübergehend Tabellenführer

Juventus Turin hat sich mit einem Last-Minute-Sieg vorübergehend die Tabellenführung in der italienischen Serie A gesichert. Ein Tor von „Joker“ Andrea Cambiaso in der 97. Minute bescherte der „Alten Dame“ am Samstag einen späten 1:0-Erfolg gegen Hellas Verona.

Am Sonntag ist der bisherige Spitzenreiter Inter Mailand in der zehnten Runde gegen die AS Roma gefordert, im Spitzenspiel trifft der Tabellen-Vierte SSC Napoli auf den Dritten AC Milan.

