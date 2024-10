Last-Minute-Treffer! Maguire rettet Man United vor Pleite bei Porto

Manchester United hat auch am zweiten Spieltag der UEFA Europa League den ersten Sieg in der neuen Ligaphase verpasst: Beim 3:3-Remis den FC Porto verspielte das Team von Trainer Erik ten Hag sogar eine 2:0-Führung. Der Druck auf den Niederländer wächst.

Marcus Rashford (7.) und Ex-Sturm-Angreifer Rasmus Höjlund (20.) hatten United bereits früh zu einer komfortablen Fürhung geschossen. Doch Tore von Pepe (27.) und Samu Omorodion (34.) glichen noch vor dem Pausenpfiff für Porto aus. Nach der Pause war es erneut Omorodion, der die Gastgeber gegen den englischen Rekordmeister in Führung schoss. United-Kapitän Bruno Fernandes wurde wie schon zuletzt in der Premier League bei der 0:3-Pleite gegen Tottenham ausgeschlossen (81.). In der Schlussphase rettete der eingewechselte Harry Maguire den „Red Devils“ per Kopf nach einer Ecke noch einen Punkt.

Unzufriedenheit bei United wächst

Zufrieden sein kann wird bei United mit dem Ergebnis wohl aber nicht. Nach dem Auftakt-Remis gegen Twente (1:1) gelang auch im zweiten Spiel der Europa League kein Sieg. Auch in die Premier League ist das Team von Coach ten Hag schwer angeschlagen. Nach dem schlechtesten Saisonstart seit der Gründung der Premier League liegen die „Red Devils“ mit sieben Punkten nach sechs Spielen auf Rang 13.

(Red.) / Bild: Imago