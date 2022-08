Last-Minute-Treffer! Nemeth rettet Remis für St. Pauli

Innenverteidiger David Nemeth hat mit dem ersten Tor seiner Deutschland-Karriere seinem Neo-Club St. Pauli am Samstag einen Punkt in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga gerettet. In einem dramatischen Finish köpfelte der ehemalige Sturm-Graz- und Mainz-Akteur im Heimspiel gegen Tabellenführer Paderborn in der 93. Minute zum 2:2-Endstand ein.

Paderborn hatte dank Marvin Pieringer (44.) lange geführt. Pauli kam durch Etienne Amenyido (84.) zum zwischenzeitlichen Ausgleich, ehe Sirlord Conteh (92.) die Gäste neuerlich in Führung brachte. Schließlich schlug aber die Stunde des 21-jährigen Nemeth.

(APA) / Bild: Imago