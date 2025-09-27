Last-Minute-Wahnsinn! Glasners Crystal Palace bezwingt Liverpool

Trainer Oliver Glasner hat mit Crystal Palace in letzter Sekunde einen 2:1 Heimsieg gegen den FC Liverpool gefeiert.

Gegen den amtierenden englischen Meister erzielte der eingewechselte Edward Nketiah in der 97. Minute den viel umjubelten Siegtreffer für die „Eagles“, die nach sechs Runden als einziges Premier-League-Team noch ungeschlagen sind und in der Tabelle vorübergehend auf Platz zwei sprangen.

Die Glasner-Elf kassierte nach einer starken Leistung erst in der Schlussphase zunächst noch den Ausgleich durch Joker Federico Chiesa (87.). In den Schlusssekunden gelang der Glasner-Elf nach einem Einwurf noch der Lucky Punch durch Nketiah. Ismaila Sarr hatte die Londoner früh im Spiel nach einem Eckball in Führung geschossen (9.).

Der sonst immer sehr ruhige Glasner jubelte in der Folge sehr emotional. Wie auch schon im Community Shield am 10. August – damals im Elfmeterschießen – konnte er mit seinem Team als Außenseiter Liverpool in die Knie zwingen.

Die Tore:

1:0 – Sarr

1:1 – Chiesa

2:1 -Nketiah

Bild: Imago