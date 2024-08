Beim SK Sturm Graz bahnt sich ein konkreter Abgang an: Stürmer Szymon Wlodarczyk soll vor einem Wechsel nach Italien stehen.

Wie Reporter Gianluca Di Marzio von Sky Sport Italia berichtet, befindet sich Erstliga-Absteiger US Salernitana in fortgeschrittenen Verhandlungen mit dem polnischen Stürmer. Bei Österreichs Doublesieger gilt Wlodarczyk seit diesem Sommer als Wechselkandidat. Beim Serie-B-Team würde er auf ÖFB-Teamspieler Flavius Daniliuc treffen.

Wlodarczyk-Abgang? Schicker über Wechselkandidaten

Im Sky-Interview bestätigte Geschäftsführer Sport Andreas Schicker zuletzt bereits Fortschritte bei den abwanderungswilligen Kandidaten – darunter der Mittelstürmer: „Wir haben versucht, sehr schnell Klarheit zu bekommen. Wir sind in guten Gesprächen mit Vereinen, auch bei Szymon. Wir werden sehen, was in den nächsten Wochen passiert, aber ich bin guter Dinge, dass wir gute Lösungen finden.“

(Red.)

Beitragsbild: GEPA.