Laufmaschine Seiwald, Sprinter Sabitzer: Das ÖFB-Team im Zahlen-Vergleich

Nicolas Seiwald war wenig überraschend Österreichs lauffreudigster Spieler, Marcel Sabitzer der fleißigste Sprinter, David Alaba Passgeber Nummer eins und Xaver Schlager der präziseste Passer. Das ÖFB-Team war zudem die zweitfairste Mannschaft mit nur 20 Fouls, unterboten nur von Spanien mit 15. Das zeigen die FIFA-Daten nach Abschluss der Gruppenphase der Fußball-WM in Nordamerika.

Spieler

Laufleistung: Die meisten Kilometer spulte der Jordanier Noor Al-Rawabdeh ab. Der Mittelfeldspieler lief in den drei Partien 38,422 km und damit fast zwei Kilometer mehr als die nächstfolgenden Schotten Lewis Ferguson (36,575) und Scott McTominay (36,353). Lauffreudigster Österreicher war Nicolas Seiwald mit 33,878 km (Platz 12) vor Konrad Laimer (32,852).

Sprints: Die meisten Sprints absolvierte der Marokkaner Ismael Saibari mit 220. Auf Platz fünf liegt Marcel Sabitzer mit 173, Laimer folgt mit 147.

Torhüter: Die meisten Paraden machte Eloy Room vom WM-Sensationsteam Kap Verde. Er wehrte 21 Torschüsse ab. ÖFB-Schlussmann Alexander Schlager parierte acht Torschüsse.

Passgeber: Die meisten Pässe gab der Spanier Rodri mit 344, gefolgt von den beiden Algeriern Aissa Mandi (309) und Ramy Bensebaini (305). Im ÖFB-Team passte Kapitän und Abwehrchef David Alaba mit 157 am öftesten.

Passgenauigkeit: 61 Spieler haben jeden ihrer Pässe zum eigenen Mann gebracht, viele davon hatten aber nur wenig Einsatzzeit und spielten daher nur wenige Pässe. Von Österreichs Stammspielern hatte Xaver Schlager mit 96 Prozent der angekommenen Pässe die beste Quote.

Mannschaft

Fouls: Österreich beging mit nur 20 Fouls die wenigsten hinter Spanien (15). Am öftesten gefoult wurden Spieler von Haiti (55), die meisten Fouls begingen die Engländer (52).

Torschüsse: Am öftesten schoss Belgien auf das gegnerische Tor (73). Das ÖFB-Team gab 26 Torschüsse ab (Platz 38) und traf achtmal aufs Tor (Platz 34).

Pässe: Am öftesten passten die Spanier (2.191) vor den beiden Österreich-Gegnern Algerien (2.070) und Argentinien (1.966). Die Rangnick-Truppe gab 1.467 Pässe ab (Platz 22). Die mit Abstand meisten Flanken hatte Kanada mit 117.

Balleroberung: Mit durchschnittlich 29,94 Sekunden gewann die Türkei am schnellsten die Bälle zurück. Österreich lag mit durchschnittlich 63,15 Sekunden auf Platz 44.

Laufleistung: Am meisten lief das US-Team vor Deutschland, das gilt auch für Läufe in hohem Tempo. Österreich lag bei der Laufdistanz auf Platz 16 und bei den Läufen in hohem Tempo auf Platz 20.