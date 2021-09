Laver Cup: Team Europa auch ohne Top-Stars Favorit

Das Team Europa muss bei der vierten Auflage des Tennis-Laver-Cups ohne vier seiner Stars antreten, das von Kapitän Björn Borg nominierte europäische Sextett besteht aber dennoch nur aus Top-Ten-Spielern. Der Weltranglisten-Zweite Daniil Medwedew führt von Freitag bis Sonntag in Boston das noch aus Stefanos Tsitipas (GRE), Alexander Zverev (GER), Andrej Rublew (RUS), Matteo Berrettini (ITA) und Casper Ruud (NOR) bestehende Team als klarer Favorit in das Duell mit den USA.

Interessant wird freilich, ob sich die Absenz der in Verletzungspausen befindlichen Stars Rafael Nadal (ESP), Roger Federer (SUI) und auch Dominic Thiem (AUT) sowie das Nichtantreten des erholungsbedürftigen Novak Djokovic Auswirkungen auf das Interesse des Vergleichs Europa gegen Rest der Welt hat. Den vertreten die Kanadier Felix Auger-Aliassime (ATP-11.) und Denis Shapovalov, Diego Schwartzman (ARG), das US-Duo Reilly Opelka und John Isner sowie Nick Kyrgios (AUS).

Die ersten drei Austragungen des nach dem Australier Rod Laver benannten Bewerbs wurden durchwegs von Europa gewonnen, zuletzt vor zwei Jahren in Genf. Diesmal stellen die Europäer mit Zverev und Medwedew den Olympia- und US-Open-Sieger dieses Sommers. Der Russe kam bartlos und mit neuem Haarschnitt nach Boston, nach einem Kurzurlaub in Miami gut erholt. “Ich habe eine Woche Pause und eine tolle Zeit gehabt, meinen Sieg zu feiern.

Der 25-Jährige ist ein Laver-Cup-Debütant, Teambewerbe an sich sind für ihn allerdings natürlich kein Neuland. Erst im Februar hat er Russland in Melbourne zum Gewinn des ATP-Cups geführt. “Hier spielen wir aber nicht für das Land, sondern für den ganzen Kontinent. Ich bin aufgeregt, da es mein erstes Mal ist. Ich habe wirklich auf diese Woche hingefiebert.” Nach dem Triumph in New York möchte Medwedew nun nachlegen: “Ich will mehr Titel, ob bei Grand Slams, Masters oder Laver-Cup.”

Die Hoffnungen von McEnroe ruhen besonders auf Auger-Aliassime, zuletzt bei den US Open im Halbfinale. “Es ist mein erster Laver Cup, ich bin irrsinnig gespannt. Hoffentlich können wir eine gute Show liefern und den ersten Sieg für das Team Welt holen”, sagte der Nordamerikaner.

Programm 4. Laver Cup – Freitag und Samstag (ab 19.00 bzw. 1.00 Uhr MESZ): Zwei Einzel bzw. ein Einzel, ein Doppel. Sonntag (18.00): ein Doppel, drei Einzel, eventuell gefolgt von einem entscheidenden Doppel (1 Satz).

Team Welt: Felix Auger-Aliassime (CAN/ATP-11.), Denis Shapovalov (CAN/12), Diego Schwartzman (ARG/15), Reilly Opelka (USA/19), John Isner (USA/22), Nick Kyrgios (AUS/95). Ersatz: Jack Sock (USA/164). Kapitän: John McEnroe (USA)

Team Europa: Daniil Medwedew (RUS/2), Stefanos Tsitsipas (GRE/3), Alexander Zverev (GER/4), Andrej Rublew (RUS/5), Matteo Berrettini (ITA/7), Casper Ruud (NOR/10). Ersatz: Feliciano Lopez (ESP/110). Kapitän: Björn Borg (SWE)

Modus: Täglich werden drei Einzel und ein Doppel ausgetragen. Die Kapitäne wählen die Spieler am Vortag der Begegnung aus. Die Partien werden über zwei Gewinnsätze ausgetragen (Match-Tiebreak auf zehn Punkte im 3. Satz). Siege am Freitag bringen einen Punkt, am Samstag zwei Punkte und am Sonntag drei Punkte. Das Team, das 13 Punkte erreicht, hat gewonnen.

Beitragsbild: Imago