Laviolette neuer Trainer der Washington Capitals

Die Washington Capitals haben Peter Laviolette als neuen Chefcoach verpflichtet. Der 55-jährige US-Amerikaner hat in seiner Trainerlaufbahn mit drei verschiedenen Clubs das NHL-Finale erreicht, 2006 holte er mit den Carolina Hurricanes den Titel. Im heurigen Jänner war er von den Nashville Predators freigestellt worden.

Nun soll er die Capitals wieder in die Erfolgsspur zurückbringen. Das Team um Superstar Alexander Owetschkin ist nach seinem ersten Stanley-Cup-Triumph 2018 in den vergangenen beiden Saisonen jeweils in der ersten Play-off-Runde gescheitert.

