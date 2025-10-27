Lawson erbost über gefährlichen Streckenposten-Zwischenfall

Formel-1-Pilot Liam Lawson hat aufgrund eines gefährlichen Zwischenfalls mit zwei Streckenposten beim Grand Prix von Mexiko Erklärungen eingefordert.

„Ich hätte sie verdammt noch mal umbringen können“, funkte der Neuseeländer während des Rennens. „Ich konnte ehrlich gesagt nicht glauben, was ich da sah“, meinte der Racing-Bulls-Fahrer anschließend.

Lawson war nach einer Kollision in der ersten Runde in die Box gefahren. Als er zurück auf die Strecke kam, gab es im ersten Sektor wegen Trümmerteilen doppelt geschwenkte gelbe Flaggen. Die Fahrer müssen die Geschwindigkeit in dem Fall drastisch reduzieren. Als er in die erste Kurve gekommen sei, „liefen da zwei Typen über die Strecke, und ich hätte fast einen von ihnen erwischt“, schilderte Lawson. „Das ist inakzeptabel.“ Auf Nachfrage betonte er, dass er für den Vorfall eine Erklärung verlange.

Der für die Sicherheit auf der Rennstrecke zuständige Internationale Automobilverband erklärte, die dortigen Streckenposten hätten die Trümmerteile entfernen sollen, sobald alle Autos Kurve eins passiert haben. Als klar wurde, dass Lawson einen Boxenstopp machen würde, sei die Anweisung für den Einsatz der sogenannten Marschalls aufgehoben worden. Zu dem Vorfall werde weiter ermittelt.

(APA) / Bild: Imago