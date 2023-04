Lazio & AS Roma siegen: Neue Verfolger für Leader Napoli

Siege in der Serie A gab es im Stadtduell mit Turin für die beiden Römer Clubs, die als erste Verfolger von Spitzenreiter Napoli hervortreten.

AS Roma siegte bei Torino (ohne Valentino Lazaro) dank eines Elfmeters von Paulo Dybala mit 1:0, am späteren Abend behielt Lazio mit 2:1 gegen Juventus die Oberhand. Damit ist Lazio Zweiter, der Rückstand auf Napoli beträgt bereits 16 Punkte. Die Roma steht mit fünf Zählern weniger auf dem dritten Platz. Am (morgigen) Ostersonntag ist in der Serie A spielfrei.

