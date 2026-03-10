Lazio-Fans setzen Boykott fort

Der Unmut der Fans von Lazio Rom gegenüber dem Klubpräsidenten Claudio Lotito hat seinen vorläufigen Höhepunkt erreicht. Einem Protestmarsch zum Stadio Olimpico folgte beim Heimspiel am Montagabend gegen US Sassuolo (2:1) der bereits vierte Stadionboykott in Folge. Lediglich 5000 Zuschauer verfolgten die Begegnung.

In dem bereits seit Jahren währenden Konflikt werfen die Fans dem 68 Jahre alten Klubpräsidenten unter anderem eine zu zurückhaltende Transferpolitik und mangelnde Investitionen in die sportliche Entwicklung der Mannschaft vor. Bei der jüngsten Demonstration ihrer Unzufriedenheit versammelten sich die Anhänger vor der Curva Nord, ihrem üblichen Fanblock, und feuerten die Mannschaft von außerhalb des Stadions an.

Fans wegen Transferpolitik unzufrieden

Laut Medienberichten soll Lotito Ende Februar einem klärenden Gespräch mit den unzufriedenen Fans zugestimmt haben, doch zuletzt hatte eine ungewollte Veröffentlichung eines Telefongesprächs für erneute Irritation gesorgt. „Dieser Verein hat nur einen Chef, und das ist Claudio Lotito. Nicht Sarri. Wenn Sarri einen Spieler will, soll er ihn selbst kaufen. Der Trainer muss mit den vorhandenen Spielern arbeiten, sonst ist er kein guter Trainer“, sagte Lotito in dem Gespräch über Trainer Maurizio Sarri.

Im Winter wechselte u.a. Stürmer Petar Ratkov von Red Bull Salzburg zum Serie-A-Klub. In sieben Pflichtspielen (217 Minuten) gelang dem 22-Jährigen kein Tor.

