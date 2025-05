Lazio gelingt Last-Minute-Ausgleich gegen Juve

Lazio Rom hat am Samstag im Spitzenspiel der italienischen Serie A gegen Juventus Turin kurz vor Schluss einen Punkt mitgenommen.

Für die Römer drückte Matias Vecino in der 96. Minute den Ball nach mehr als halbstündiger Überzahl zum 1:1 (0:0) über die Linie, wodurch beide Teams zwei Spiele vor Saisonende weiter punktgleich auf den Plätzen vier und fünf liegen. Zuvor hatte Randal Kolo Muani (51.) die Juve-Führung per Kopf erzielt, ehe Pierre Kalulu die Rote Karte (60.) sah.

Im Kampf um die Champions-League-Startplätze könnte die AS Roma am Montag mit einem Sieg beim Tabellendritten Atalanta Bergamo an Juventus und Lazio vorbeiziehen.

