Lazio mit souveränem 3:1 Sieg gegen Inter

Am 3. Spieltag der Serie A konnten sich Lazio Rom souverän mit einem 3:1 gegen Inter Mailand durchsetzen. Die Römer rücken somit zwischenzeitlich an die Tabellenspitze, Inter bleibt auf den CL-Plätzen.

Lazio ging durch einen Treffer von Felipe Anderson in der 40. Minute in Führung, Lautaro Martinez konnte in der 51. Minute zwischenzeitlich ausgleichen. Durch Treffer in der 75. und 86. Minute machten die Römer dann aber alles klar.

Inter Mailand wird versuchen sich am nächsten Spieltag den Frust von der Seele zu schießen, da geht es nämlich gegen den Aufsteiger US Cremonese. Lazio wird hingegen auswärts versuchen gegen Sampdoria Genua das Momentum mitzunehmen und den guten Start weiter auszubauen.

