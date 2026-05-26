Lazio Rom wohl vor Verpflichtung von Italien-Legende

Der ehemalige italienische Nationaltrainer Gennaro Gattuso steht nach der verpassten WM-Teilnahme vor einer Rückkehr in die Serie A.

Laut italienischen Medienberichten möchte Lazio Rom den 48-Jährigen als Nachfolger von Maurizio Sarri verpflichten, der den Verein nach einer enttäuschenden Saison verlassen will. Sarri (67) soll sich bereits grundsätzlich mit Atalanta Bergamo geeinigt haben.

Die Beziehung zwischen Lazio-Präsident Claudio Lotito und Sarri, der in Rom eigentlich noch einen Vertrag bis 2028 besitzt, galt zuletzt als angespannt. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, soll sich Lotito nach dem neunten Platz in der Liga und dem verlorenen Pokalfinale für Gattuso als neuen Trainer ausgesprochen haben. Gattuso, der als Nationaltrainer Italiens in den Playoffs zur WM gescheitert und anschließend entlassen worden war, soll einen Zweijahresvertrag mit einem Grundgehalt von 1,5 Millionen Euro erhalten, Sarri hatte 2,5 Millionen Euro verdient.

Nachdem Massimiliano Allegri am Montagabend nach der verpassten Champions-League-Qualifikation mit der AC Mailand entlassen wurde und Antonio Conte seinen Rücktritt beim SSC Napoli bekannt gab, werden von den ersten neun Teams der abgelaufenen Serie-A-Saison nur vier mit ihren bisherigen Trainern weitermachen. Inter Mailand setzt demnach weiterhin auf Cristian Chivu, Como 1907 auf Cesc Fàbregas und die AS Rom auf Gian Piero Gasperini. Auch Luciano Spalletti soll bei Juventus Turin bleiben.

(SID) / Bild: Imago