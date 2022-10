Lazio schießt sich für Heimspiel gegen Sturm warm

via

Lazio Rom scheint für das Rückspiel der Europa League Gruppenphase gegen Sturm Graz (Donnerstag) bereit zu sein.

Die Römer besiegen am neunten Spieltag der Serie A auswärts Fiorentina mit 4:0 (2:0). Matias Vecino und Mattia Zaccagni sorgen in Hälfte eins für die Treffer. Luis Alberto und Ciro Immobile treffen in der Schlussphase zum Endstand.

Lazio belegt nach neun Runden mit 20 Punkten Tabellenrang drei. Fiorentina rangiert auf Platz 13.

