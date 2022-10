Lazio legt in Sturm-Gruppe mit Sieg gegen Midtjylland vor

via

via Sky Sport Austria

Lazio Rom hat sich in eine gute Ausgangsposition für den direkten Aufstieg ins Achtelfinale der Fußball-Europa-League gebracht. Die Italiener feierten am Donnerstag in der Gruppe F einen 2:1-Heimsieg gegen Midtjylland, nächsten Donnerstag letzter Gegner von Sturm Graz (ab 18 Uhr live auf Sky Sport Austria 2), und übernahmen vorerst die Tabellenführung.

In Rom ging der Außenseiter aus Dänemark durch den 21-jährigen Gustav Isaksen (8.) in Führung. Sergej Milinkovic-Savic (36.) und Pedro Rodriguez (58.) drei Minuten nach seiner Einwechslung drehten die Partie aber zugunsten der Mannschaft von Maurizio Sarri.

Die Tore im Video

0:1 Gustav Isaksen (8.)

1:1 Sergej Milinkovic-Savic (36.)

2:1 Pedro Rodriguez Ledesma (58.)

(APA)

Bild: Imago