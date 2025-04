Leader Inter patzt bei Parma nach 2:0-Führung

Inter Mailand hat am Samstag im Titelrennen der italienischen Fußball-Meisterschaft leichtfertig Punkte liegen gelassen. Der Titelverteidiger lag im Auswärtsspiel beim Tabellen-16. Parma zur Pause 2:0 voran, musste sich aber mit einem 2:2 begnügen. Damit konnten der in der 81. Minute eingetauschte ÖFB-Stürmer Marko Arnautovic und Co. zwar den Vorsprung auf Verfolger Napoli auf vier Punkte ausbauen, der Zweite spielt am Montag zum Abschluss der 31. Runde aber noch bei Bologna.

Inter kassierte nach drei Ligasiegen einen kleinen Dämpfer. Tore von Matteo Darmian (15.) und Marcus Thuram (45.) waren zu wenig für einen vollen Erfolg, da danach noch Parmas „Joker“ Adrian Bernabe (60.) und Jacob Ondrejka (69.) stachen.

(APA)/Beitragsbild: Imago