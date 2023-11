Leader Leverkusen in Bremen um Ausbau seiner Topbilanz – Union will wieder punkten

Egal, was Verfolger Bayern München am (heutigen) Freitag beim 1. FC Köln macht. Bayer Leverkusen will auch nach der zwölften Runde der deutschen Fußball-Bundesliga von der Spitze lachen. Am Samstag (15.30 Uhr live und exklusiv auf Sky – mit dem Sky X-Traumpass live streamen!) gastiert die Werkself bei Werder Bremen von Marco Friedl und Romano Schmid, Trainer Xabi Alonso hat „ein gutes Ergebnis“ im Auge. Seine Truppe kommt mit einer beeindruckenden Bilanz: Von bisher 33 möglichen Punkten in elf Partien holte Bayer 31.

Bereits sieben Punkte hinter Leverkusen liegt auf Platz drei der VfB Stuttgart, der vor der Länderspielpause nach zwei Niederlagen in Folge mit dem 2:1 über Borussia Dortmund wieder voll angeschrieben hatte. Die Schwaben könnten sich am Samstag bei Eintracht Frankfurt auf 27 Zähler verbessern – für diese Ausbeute brauchte der Club in der vergangenen Saison 30 statt zwölf Runden. Unterdessen ist auch Eintracht Frankfurt an den internationalen Rängen dran und könnte mit einem Sieg bis auf drei Punkte an den VfB heranrücken.

Einen Punkt hinter Stuttgart lauert Leipzig von Xaver Schlager, Nicolas Seiwald und Christoph Baumgartner. „Wir haben uns eine gute Ausgangsposition erarbeitet und wollen dranbleiben“, betonte Coach Marco Rose vor dem Samstags-Gastspiel bei VfL Wolfsburg. Erst Ende Oktober setzte es für die Bullen im Cup eine 0:1-Auswärtsniederlage bei den „Wölfen“, die in der Liga in den jüngsten sechs Partien allerdings fünf Niederlagen kassierten.

Trainer Niko Kovac musste sich vor allem wegen der starken Rotation Kritik gefallen lassen. Die wies der Coach nun einmal mehr zurück. „Es gibt Phrasen, Floskeln, die sind immer wieder dieselben. Wenn es nicht läuft, dann holt man die Schubladen heraus. Das ist zu leicht. Fußball ist mehr als das“, erklärte der 52-Jährige, der weiter auf den verletzten ÖFB-Teamspieler Patrick Wimmer verzichten muss.

Union mit neuem Interimscoach gegen die Unserie

Im Tabellenkeller sind die Augen nicht zuletzt auf Schlusslicht Union Berlin und Christopher Trimmel gerichtet. Im ersten Spiel unter Interimstrainer Marco Grote kämpfen die Eisernen im Heimspiel gegen Augsburg gegen ihre Unserie von neun Liga-Niederlagen in Folge (Torverhältnis 3:24). „Viele Gespräche“ mit den Spielern habe es gegeben, berichtete Grote von der Länderspielpause. „Wir wollen gegen Augsburg in der Defensive das zurückerlangen, was Union immer ausgezeichnet hat und darüber hinaus auch die ein oder andere Option mehr für die Offensive schaffen.“

