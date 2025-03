Leader Liverpool marschiert weiter – Glasner-Elf setzt Siegesserie fort

Liverpool hat die Tabellenführung in der Premier League vorerst auf 16 Punkte ausgebaut. Die „Reds“ feierten einen 3:1-Arbeitssieg nach Rückstand gegen Schlusslicht Southampton. Verfolger Arsenal gastiert am Sonntag bei Manchester United. Auf Platz drei liegt weiter Nottingham Forest. Das Überraschungsteam baute den Vorsprung auf Manchester City mit einem 1:0 im direkten Duell auf vier Punkte aus. Auch Crystal Palace von Trainer Oliver Glasner gewann.

Will Smallbone schockte die Fans an der Anfield Road mit seinem Tor kurz vor dem Pausenpfiff (45.+1). Southampton hatte bereits im ersten Duell mit Liverpool 2:1 geführt, letztlich aber 2:3 verloren. Das Déjà-vu folgte am Samstag früh in Hälfte zwei: Darwin Nunez, der zuvor mit Gelb nach einem Stoß gegen Kyle Walker-Peters gut bedient war, gelang der Ausgleich (51.). Drei Minuten später drehte Mohamed Salah per Elfmeter die Partie (54.). Der Ägypter verwertete kurz vor Schluss erneut vom Punkt (88.). Der Endstand in einer in der zweiten Hälfte einseitigen Partie markierte Salahs bereits 27. Ligatreffer der Saison.

Glasners Palace siegt erneut

Titelverteidiger City liegt bei einem Spiel weniger nun 23 Punkte zurück. Callum Hudson-Odoi (83.) besiegelte die bereits neunte Liganiederlage der Truppe von Starcoach Pep Guardiola in dieser Saison. Nottingham siegte nach drei sieglosen Spielen wieder. Der drittplatzierten Mannschaft von Trainer Nuno Espirito Santo gelang damit ein wichtiger Erfolg im Rennen um einen Platz in der Champions League.

Auch Crystal Palace orientiert sich als Tabellen-Elfter nach oben. Ismaila Sarrs Treffer (82.) entschied die Partie gegen Ipswich. Die Glasner-Elf hatte davor einige Hochkaräter ausgelassen, blieb letztlich aber auf der Erfolgswelle der letzten Wochen. In den jüngsten zehn Ligaspielen schauten sieben Siege heraus.

(APA) / Foto: IMAGO