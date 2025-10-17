Leader St. Pölten bejubelt Last-Minute-Sieg gegen Lustenau

St. Pölten dominiert die 2. Fußballliga weiter nach Belieben. Gegen Austria Lustenau durfte der SKN am Freitag aber erst in der Nachspielzeit dank Winfred Amoah (96.) jubeln, das hart erkämpfte 1:0 war der sechste Sieg in Folge.

Die Wölfe, die nach Rot für William Rodrigues (54.) über 40 Minuten in Überzahl agierten, haben erst 2 Zähler abgegeben und thronen nach 10 Runden 12 Punkte vor Lustenau und 11 vor Admira Wacker, das am Samstag Austria Salzburg empfängt.

Absteiger Austria Klagenfurt blieb am Freitag zum zweiten Mal in Folge ohne Sieg. In Kapfenberg mussten sich die Kärntner mit einem 1:1 (1:0) zufriedengeben und liegen bereits zehn Punkte hinter St. Pölten. Austria Wiens Amateure arbeiteten sich mit einem 1:1 (0:0) gegen den ehemaligen Kooperationsclub Stripfing punktegleich vor Klagenfurt auf Rang vier vor.

(APA) Foto: GEPA