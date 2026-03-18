Leak: Ist das Österreichs Auswärtstrikot für die WM?

Ein möglicher Leak zum Auswärtstrikot der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM 2026 sorgt für Aufmerksamkeit. Der auf Trikot-Enthüllungen spezialisierte Kanal „Opaleak“ veröffentlichte entsprechende Bilder.

Demnach soll das Auswärtstrikot überwiegend weiß sein und durch ein auffälliges Muster in Türkis und Pink sowie orangefarbene Linien ergänzt werden. Welche Bedeutung das Design hat, ist bislang unklar. Ebenso gibt es keine offizielle Bestätigung, ob es sich tatsächlich um das finale Trikot handelt.

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„Opaleak“ lag in der Vergangenheit jedoch bereits bei anderen Leaks – darunter auch bei Österreichs Heimtrikot – richtig.

Wann das mögliche Auswärtstrikot präsentiert wird, ist offen. In der kommenden Woche startet das Nationalteam mit einem Trainingslager in Marbella ins Jahr, gefolgt von Testspielen gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) in Wien.

(Red.) / Bild: GEPA/Opaleak