Lechner zu Auszeichnung ‘Schiedsrichter der Saison 2019/20’: “Großer Dank geht auch an meine Assistenten”

via Sky Sport Austria

Schiedsrichter Harald Lechner wurde von der tipico Bundesliga zum “Schiedsrichter der Saison 2019/20” gewählt. Der 37-jährige Wiener kam in dieser Saison in 15 Spielen der Tipico Bundesliga zum Einsatz.

“Vielen Dank an die Bundesliga, dass sie diese Wahl durchführt. Es ist nicht selbstverständlich, dass auch der Schiedsrichter als Teil des Spiels gesehen wird. Wie ich schon einmal gesagt habe, wir (Anm.: Schiedsrichter) haben keine Fans, wir werden nicht umarmt und wir müssen mit unserer Aufgabe klar kommen. Es ist ein schönes Zeichen, dass man diese Auszeichnung gewinnt und man muss sich jedes Jahr neu beweisen. Großer Dank geht auch an meine Assistenten, die mich zu meinen guten Spielleitungen führen.”, so Lechner im Sky-Interview.