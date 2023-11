Leclerc auf Pole: Ferrari dominiert Qualifying in Las Vegas

Das erste Qualifying der Formel 1 in den Straßen von Las Vegas ist zum großen Auftritt für Ferrari geworden – und Charles Leclerc geht von der Pole Position in den Grand Prix. Der Monegasse dominierte die Session am Samstag und verwies seinen Teamkollegen Carlos Sainz auf den zweiten Rang. Der Spanier rutscht wegen einer Startplatz-Strafe allerdings um zehn Positionen zurück und wird nur von Rang zwölf starten.

Seinen zweiten Platz erhält Weltmeister Max Verstappen, der im sonst so überlegenen Red Bull chancenlos war und fast vier Zehntel zurücklag. Als Dritter startet Mercedes-Pilot George Russell in den Grand Prix am späten Samstagabend Ortszeit (um 7:00 Uhr live auf Sky Sport F1). Enttäuschend lief das Qualifying für Lewis Hamilton im anderen Mercedes (10.) und Sergio Perez im zweiten Red Bull (11.).

Leclerc: “Hätte vielleicht sogar noch etwas schneller sein können“

Das Qualifying war der erste sportliche Höhepunkt dieser Premiere auf dem Las Vegas Boulevard, die zum Auftakt überhaupt nicht im Sinne der Formel 1 verlief. Im ersten freien Training löste sich am Donnerstag eine Kanalabdeckung und zerstörte den Ferrari von Sainz, die Session wurde nach nur acht Minuten abgebrochen und nicht wieder aufgenommen. Aus diesem Vorfall ergab sich die äußerst unglückliche Strafe für Sainz, weil der Energiespeicher an seinem Auto ausgetauscht werden musste.

Verstappen: “Ich denke, wir haben heute das Maximum rausgeholt“

Im zweiten und dritten Training hatten die Piloten dann nur noch wenig Zeit, die völlig neue Strecke kennenzulernen und auch befahrbar zu machen: Von Runde zu Runde wurde der anfangs rutschige Asphalt schneller, weil immer mehr Gummiabrieb auf der Ideallinie lag.

Das Klassement war dabei lange bunt durchmischt, die Abstände mitunter groß, ein Trend war aber erkennbar: Ferrari war am schnellsten. Das setzte sich auch zu Beginn des Qualifyings fort, Leclerc landete in Q1 und in Q2 dabei jeweils vor Sainz, dahinter klafften große Lücken. Und auch im entscheidenden Durchgang distanzierte er den Teamkollegen um 44 Tausendstel.

Erstmals fährt die Formel 1 an diesem Wochenende einen Grand Prix, der durch die berühmtesten Straßen von Las Vegas führt. In den 80er-Jahren hatte es bereits zwei Rennen in der Stadt gegeben, diese fanden allerdings auf dem Parkplatz des Caesars Palace statt.

(SID)

Artikelbild: Imago