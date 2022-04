Ferrari-Pilot Charles Leclerc startet bei der Rückkehr der Formel 1 nach Melbourne von der Pole Position. Der WM-Spitzenreiter aus Monaco gewann am Samstag das Qualifying zum Großen Preis von Australien in 1:17,868 Minuten. Am Sonntag (07.00 Uhr/live auf Sky Sport F1) wird er vor Weltmeister Max Verstappen und dessen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez in den dritten Saisonlauf starten. Für Leclerc ist es die elfte Pole seiner Karriere und die zweite der Saison.

Artikelbild: Imago