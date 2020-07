Leclerc schießt Vettel ab! Ferrari-Rennen endet in Runde 1

Der Negativ-Trend bei Ferrari geht beim Großen Preis der Steiermark weiter!

Nach einem schlechten Start fiel Sebastian Vettel von Platz zehn startend gleich drei Positionen zurück. Noch in der ersten Runde kommt es im hinteren Mittelfeld dann zur Kollision mit Teamkollege Charles Leclerc. Der Monegasse setzte zum späten Überholmanöver an und rammte den 33-jährigen Deutschen. Für Vettel war das Rennen mit einem Schaden am Heckflügel umgehend beendet, Leclerc stellte sein Auto mit demoliertem Unterboden in Runde fünf in die Garage.

Unfortunately both cars had to retire. #Seb5 ’s car had too much damage and for #Charles16 it would have been too dangerous driving with the floor in those conditions. #AustrianGP 🇦🇹 #essereFerrari 🔴 pic.twitter.com/5MvELBzLl8

Unmittelbar nach dem Aus der beiden Ferrari-Piloten entschuldigte sich Charles Leclerc öffentlich bei Sebastian Vettel. Der viermalige Weltmeister stellte sich ebenfalls den Mikrofonen, Vettel war sehr enttäuscht und ratlos. Unter dem Strich gibt es keine Entschuldigungen für das Doppel-Aus bei der Scuderia Ferrari.

VETTEL: “I was very surprised. I had the inside and wasn’t expecting Charles to try something. I was taking it easy as it was busy all around us.

“The car felt a lot better so it is a shame we don’t have the chance to test the race pace and our upgrades”#AustrianGP 🇦🇹#F1 pic.twitter.com/sZRuSNlLXt

— Formula 1 (@F1) July 12, 2020