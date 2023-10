Leclerc schnappt sich die Pole in Austin

Ferrari-Pilot Charles Leclerc hat Max Verstappen die Show gestohlen und dem dreimaligen Weltmeister die Pole Position beim Großen Preis der USA entrissen. Der Monegasse fuhr im engen Qualifying am Freitagabend in 1:34,723 Minuten die Bestzeit und startet im Rennen am Sonntag in Austin/Texas (21.00 Uhr MESZ/Sky) zum 21. Mal von Startplatz eins in ein Formel-1-Rennen. In der laufenden Saison ist es für Leclerc die dritte Pole.

Zweiter hinter Leclerc wurde der Brite Lando Norris im McLaren, der in seinem 100. Rennen in der Königsklasse auf ein Top-Ergebnis hoffen kann. Rekordweltmeister Lewis Hamilton im Mercedes belegte Rang drei. Verstappen, dessen schnellste Runde wegen des Überfahrens der Streckenbegrenzung gestrichen wurde, musste sich mit dem sechsten Platz begnügen.

Nico Hülkenberg, dessen Haas-Team mit einem großen Update und einer Speziallackierung am Wagen zum Heimrennen angereist ist, belegte nur den enttäuschenden Startplatz 16. Der Emmericher schied bereits im ersten Qualifying-Abschnitt aus.

Verstappen peilt in Austin, dem zweiten von drei US-Gastspielen des Jahres, seinen 50. Formel-1-Erfolg der Karriere an. Zuvor steht am Sonntag das Sprintrennen (0:00/Sky) an. Die Startreihenfolge für den Sprint wird am Samstagabend (19.30) ermittelt.

(SID)/Bild: Imago