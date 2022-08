via

via Sky Sport Austria

Der FC Everton und Leeds United haben sich am Dienstagabend in der fünften Runde der Premier League mit einem 1:1-Remis getrennt.

Anthony Gordon brachte Everton in Halbzeit eins in Führung (17.). Luis Sinisterra glich nach Vorlage von Ex-Salzburger Brenden Aaronson in Minute 55 für die Gastgeber aus.

