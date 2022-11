via

via Sky Sport Austria

Die Mannschaft von Jesse Marsch gewinnt nach einer ereignisreichen Partie mit 4:3 gegen Bournemouth. Leeds ging früh in der dritten Minute in Führung, geriet dann aber durch drei Tore in einen 1:3-Rückstand. Nach einer wilden Aufholjagd konnte die Truppe von Jesse Marsch dann aber doch noch spät auf 4:3 stellen.

