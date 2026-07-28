Leeds United holt Keeper Trafford von Manchester City

Der 1,92 Meter-Hüne steht nach Informationen von Sky Sport in der neuen Saison zwischen den Pfosten von Leeds United.

United hat eine vollständige Einigung mit Manchester City erzielt. Der Medizincheck ist für diese Woche geplant.

Trafford will regelmäßig spielen

United legt eine stolze Summe für den zweimaligen Nationalspieler Englands auf den Tisch: Knapp 47 Millionen Euro fix plus Boni wie The Athletic zuerst berichtet hat, sind dem letzjährigen 14. der englischen Premier League die Dienste wert. Damit löst Trafford den ehemaligen Hoffenheimer Georginio Rutter als Rekord-Neuzugang für Leeds ab. Im Januar 2023 kam der Franzose für 40,5 Millionen Euro von der TSG auf die Insel.

Wie Ende April Sky Sport exklusiv in Transfer Update – die Show berichtete, wollte Trafford City diesen Sommer verlassen, um regelmäßig zu spielen. Bei City stand der Keeper noch bis 2030 unter Vertrag. Trafford kam erst im Sommer 2025 aus Burnley zu Manchester City.