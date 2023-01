Leeds United ist ins Achtelfinale des englischen Fußball-FA-Cups eingezogen.

Ex-Salzburg-Verteidiger Maximilian Wöber und Co. wurden am Samstag im Auswärtsduell mit Drittligist Accrington Stanley ihrer Favoritenrolle gerecht, siegten mit 3:1 (1:0). Der ÖFB-Teamspieler war wie auch schon zuletzt in der Liga beim Heim-0:0 gegen Brentford im Team von Ex-Salzburg-Coach Jesse Marsch in der Innenverteidigung über die volle Distanz im Einsatz.

(APA)/Bild: Imago