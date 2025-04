Legende Gretzky abgelöst! Ovechkin neuer NHL-Rekordtorschütze

Alexander Ovechkin hat am Sonntag einen neuen Torrekord in der NHL aufgestellt.

Der 39-jährige Stürmer der Washington Capitals traf auswärts gegen die New York Islanders zum 1:2 und hat nun 895 Tore im NHL-Grunddurchgang erzielt. Der Russe überbot damit die 25 Jahre alte Ausbeute von Wayne Gretzky, der von 1979 bis 1999 auf 894 Treffer gekommen war.

Ovechkin hatte die Bestmarke des 64-jährigen Kanadiers am Freitag eingestellt und nun übertroffen. Gretzky war wie schon vor zwei Tagen wieder in der Halle und sah, wie der Flügelstürmer vor den Augen seiner Familie in der 28. Minute im Powerplay traf.

(APA)/Bild: Imago