Legenden-Kommentar beim Wiener Derby: Ogris und Herzog als Co-Kommentatoren

Das Duell der Erzrivalen am Sonntag ab 16:30 Uhr live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 mit Kommentator Guido Friedrich

„Das Legendenderby“ mit Andreas Ogris und Andreas Herzog als Co-Kommentatoren im Zusammenspiel mit Otto Rosenauer ab 16:55 Uhr auf Sky Sport Austria 2

Zuvor das Match WAC – Blau-Weiß Linz und am Freitag der Hit Sturm Graz – Red Bull Salzburg mit Co-Kommentator Marc Janko

Die Sky Experten am Wochenende: Marc Janko am Freitag, Thomas Silberberger am Samstag sowie Alfred Tatar am Sonntag

Im Anschluss an das Abendspiel am Sonntag zeigt Sky ab 19:35 Uhr das Duell in der ADMIRAL Frauen Bundesliga zwischen dem FK Austria Wien und dem First Vienna FC mit Irene Fuhrmann als Expertin & Co-Kommentatorin live aus der Generali-Arena

Der Titelkampf geht in die heiße Phase und könnte spannender nicht sein. Nach der Niederlage gegen die Salzburger findet sich die Austria wieder in der Verfolgerrolle und muss im Derby gegen Rapid gewinnen, um den Druck aufrecht zu erhalten. Am Freitag empfängt Tabellenführer Sturm die Salzburger, die ebenfalls noch vom Titel träumen. Auch für den WAC ist die Meisterschaft und somit der Double-Gewinn noch möglich. Mit Sky sind Fans wie gewohnt bei allen Spielen der 30. Runde live dabei, wenn sich Österreichs beste Teams gegenüberstehen.

Beim Wiener Derby rennt der Schmäh: die Legenden Andreas Ogris und Andreas Herzog als Co-Kommentatoren am Sonntag live & exklusiv bei Sky

Nur eine Woche konnte sich Austria Wien an der Tabellenspitze halten. Nach der Niederlage gegen Salzburg findet sich das Team von Stephan Helm wieder in der Verfolgerrolle. Am kommenden Sonntag empfangen die Veilchen im Stadtduell den SK Rapid am Verteilerkreis. Die Hütteldorfer stecken in einer Formkrise, konnten jedoch ihren bisher einzigen Sieg in der Meistergruppe im Derby erringen. Guido Friedrich kommentiert das Match auf Sky Sport Austria 1.

Zudem haben die Fans ab 16:55 Uhr die Möglichkeit auf Sky Sport Austria 2 von zwei Legenden des österreichischen Fußballs unterhalten zu werden: Andreas Ogris und Andreas Herzog sorgen als Co-Kommentatoren beim „Legendenderby“ für Expertise und Schmäh. Das Zusammenspiel der beiden ehemaligen österreichischen Nationalspieler mit Otto Rosenauer verspricht ein Derby-Erlebnis der besonderen Art.

Bereits am Freitag begrüßt Tabellenführer Sturm die Bullen aus Salzburg in der Steiermark. Die Blackies stehen dank Salzburgs Sieg gegen die Austria wieder an der Tabellenspitze. Ein dritter Triumph über die Mozartstädter im vierten Saisonduell wäre ein großer Schritt in Richtung Meistertitel. Die Salzburger träumen jedoch ebenfalls vom Titel, müssen dafür allerdings alle verbleibenden Spiele gewinnen. Diesen Hit sehen Fans live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1. Sky Experte Marc Janko kommentiert das Spiel an der Seite von David Eder.

Im dritten Spiel der Meistergruppe reist Blau-Weiß Linz am Sonntag nach Kärnten zum WAC. Die Kärntner lauern nur drei Punkte hinter Sturm Graz auf Platz drei und wollen mit einem Sieg Druck aufbauen. Dieses Duell wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1 gezeigt.

Am Freitag begrüßen Moderatorin Kimberly Budinsky und Sky Experte Marc Janko die Zuschauer:innen ab 19:00 aus dem Stadion in Graz. Am Sonntag starten Moderatorin Constanze Weiss und Sky Experte Alfred Tatar ab 14:00 Uhr mit der Vorberichterstattung für den Super-Sonntag in der Meistergruppe.

Der Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe am Samstag live & exklusiv bei Sky

Am Samstag geht der Kampf gegen den Abstieg in die nächste Runde. Die letztplatzierten Altacher treffen auf den Vorletzten, den GAK. Wer das Duell für sich entscheiden kann, ist live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3 zu sehen.

Zeitgleich wollen in Klagenfurt Austria Klagenfurt und die WSG Tirol einen wichtigen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Das Spiel wird live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4 übertragen.

Im dritten Spiel der Qualifikationsgruppe empfängt der LASK die Hartberger. Die Linzer sind bereits fixer Sieger der Qualifikationsgruppe, die Steirer benötigen aus den letzten drei Spielen noch einen Sieg, um den zweiten Platz zu fixieren. Fans können diese Begegnung live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2 verfolgen.

Ab 16:30 Uhr stimmen Moderator Michael Ganhör und Sky Experte Thomas Silberberger die Zuschauer:innen auf die Begegnungen der Qualifikationsgruppe ein. Die Einzelvorläufe für die Spiele starten jeweils 10 Minuten vor Anpfiff auf den Einzelfeeds. Darüber hinaus können sich Fans auf die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1 freuen.

Der Schlager in der ADMIRAL Frauen Bundesliga zwischen Austria Wien und der First Vienna am Sonntag live bei Sky

Im Anschluss an das Wiener Derby zeigt Sky ab 19:35 Uhr mit der Begegnung zwischen Austria Wien und der First Vienna in der ADMIRAL Frauen Bundesliga ein weiteres Spiel aus der Generali-Arena. Moderatorin Lisa Perstaller begrüßt Ex-ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann als Expertin, die auch als Co-Kommentatorin an der Seite von Benjamin Vollmann im Einsatz sein wird. Zu sehen ist die Partie live auf Sky Sport Austria 2.

Die Sky Live-Spiele der ADMIRAL Bundesliga und ADMIRAL Frauen Bundesliga am Wochenende:

Freitag, 9. Mai 2025

19:00 Uhr

SK Puntigamer Sturm Graz – FC Red Bull Salzburg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Kimberly Budinsky

Sky Experte & Co-Kommentator: Marc Janko

Samstag, 10. Mai 2025

16:30 Uhr

Die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Austria 1

16:50 Uhr

LASK – TSV Egger Glas Hartberg live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

CASHPOINT SCR Altach – Grazer AK 1902 live & exklusiv auf Sky Sport Austria 3

SK Austria Klagenfurt – WSG Tirol live & exklusiv auf Sky Sport Austria 4

19:00 Uhr

“Alle Spiele, alle Tore” auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Michael Ganhör

Sky Experte: Thomas Silberberger

Sonntag, 11. Mai 2025

14:00 Uhr

RZ Pellets WAC – FC Blau-Weiß Linz live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

16:30 Uhr

FK Austria Wien – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 1

Kommentator: Guido Friedrich

16:55 Uhr

„Das Legendenderby“ FK Austria Wien – SK Rapid live & exklusiv auf Sky Sport Austria 2

Kommentator: Otto Rosenauer

Co-Kommentatoren: Andreas Ogris & Andreas Herzog

19:00 Uhr

„Alle Spiele, alle Tore“ auf Sky Sport Austria 1

Moderation: Constanze Weiss

Sky Experte: Alfred Tatar

19:35 Uhr

ADMIRAL Frauen Bundesliga: FK Austria Wien – First Vienna FC 1894 live auf Sky Sport Austria 2

Moderation: Lisa Perstaller

Expertin & Co-Kommentatorin: Irene Fuhrmann

Kommentator: Benjamin Vollmann