Was für eine Dramatik in Warschau! Legia Warschau verpasst durch einen verschossenen Elfmeter in der 98. Minute den Aufstieg in die K.o.-Runde der UEFA Europa League. Spartak Moskau ist nun als Gruppensieger fix im Achtelfinale.

Zelimkhan Bakaev stellte in der 17. Minute auf 1:0 für Spartak. In der Nachspielzeit hatte Legia den Aufstieg auf dem Fuß, doch Thomas Pekhart scheiterte vom Elfmeterpunkt an Spartak-Goalie Alexander Selikhov.

Artikelbild: Imago