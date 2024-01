Legionärinnen-Trio ausgeschieden: Bayern & Roma scheitern in Champions League

Das Viertelfinale der Women’s Champions League findet ohne österreichische Beteiligung statt. Sarah Zadrazil und Katharina Naschenweng mit Bayern München und Laura Feiersinger mit AS Roma haben am Dienstag am letzten Gruppenspieltag den Aufstieg ins Viertelfinale verpasst. Den Bayern reichte ein 2:2 (1:0) zu Hause gegen Paris Saint-Germain nicht zum Aufstieg, Roma verlor bei Ajax Amsterdam mit 1:2 (1:1).

Die Bayern lagen bis zur 88. Minute auf Aufstiegskurs. Giulia Gwinn (36.) brachte die Münchnerinnen per Kopf im Anschluss an einen Eckball von Naschenweng in Führung (36.). Zwei Minuten nach dem Ausgleich durch Tabitha Chawinga (73.) köpfelte Sydney Lohmann (75.) die Heimischen neuerlich in Führung. Ein Eigentor von Georgia Stanway (88.) bedeutete aber das Aus, weil ein Treffer von Zadrazil in der 97. Minute wegen Abseits zurecht aberkannt wurde.

Ajax schaffte aus eigener Kraft den Sprung in die K.o.-Runde. Nach Rückstand durch ein Kopfballtor von Elisa Bartoli (32.) kamen die Niederländerinnen durch Tiny Hoekstra (45.) und ein Eigentor von Zara Kramzar (84.) zum Sieg. Feiersinger wurde in der 73. Minute ausgetauscht.

St. Pölten & Frankfurt vorzeitig out

Der SKN St. Pölten und Eintracht Frankfurt mit den ÖFB-Spielerinnen Barbara Dunst, Verena Hanshaw und Virginia Kirchberger haben vor den abschließenden Spielen am Mittwoch keine Chance mehr auf den Aufstieg.

(APA).

Beitragsbild: Imago.